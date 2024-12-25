تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة التشهير لـ 15 يناير

كتب- رمضان يونس:



قررت محكمة جنح الجيزة، تأجيل أولى جلسات نظر البلاغ المقدم من الفنانة هالة صدقي، والتي تتهم فيه مساعدتها "حسنة" بالتشهير، إلى جلسة 15 يناير المقبل.

وادعى المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، مدنيًا بمبلغ 500 ألف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت للفنانة، حيث قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة إحالة القضية رقم 13623 لعام 2024 إلى محكمة جنح العمرانية بتهم التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

جاء ذلك بعد أن استكملت النيابة تحقيقاتها، واستمعت إلى أقوال الضابط القائم بالتحريات، والتي أكدت تورط المتهمة في الوقائع المنسوبة إليها. كما استجوبت النيابة المتهمة، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكشفت 10 ساعات من التحقيقات التي باشرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة عن تفاصيل تعرض الفنانة هالة صدقي للتهديد والابتزاز والتشهير من قِبل مساعدتها، التي ادعت أن "صدقي" استولت على أموال تخصها ضمن جائزة برنامج الخير "شكراً مليون".

توجهت الفنانة هالة صدقي برفقة محاميها المستشار شريف حافظ إلى سراي نيابة جنوب الجيزة الكلية للإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم منها، المقيد برقم 607 لعام 2024 ضمن عرائض النيابة الكلية ضد مساعدتها "حسنية".

وجاء البلاغ بعد أن قامت "حسنية" بنشر اتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت فيها أن "صدقي" استولت على أموال مخصصة لها من برنامج خيري، وهي مزاعم نفتها الفنانة مؤكدة عدم صحتها.

استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، خلال أربع ساعات، إلى أقوال الفنانة هالة صدقي، حيث أوضحت أن الأزمة بدأت بعد تعاقدها مع شركة إماراتية في مارس الماضي للمشاركة في برنامج "شكرًا مليون"، الذي قدم لها جائزة بقيمة 150 ألف ريال سعودي، وطلبت منها تخصيص جزء منها، وقدره 50 ألف ريال سعودي، لشخص آخر. قالت الفنانة هالة صدقي إنها رغبت في التبرع بمبلغ الجائزة التي حصلت عليها من برنامج "شكرًا مليون" لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، لكن الشركة المنتجة اشترطت أن يتم التبرع لأشخاص وليس مؤسسات.

لذا، استعانت بمساعدتها "حسنية"، التي تعمل معها منذ أكثر من 9 سنوات، لتصوير الحلقة، وأعلمتها أن الأموال التي ستظهر في الحلقة ستكون مجرد "اكسسوار"، وأن المبلغ سيتم تحويله من الشركة المنتجة عبر حسابها البنكي. كما اتفقت معها على منحها مبلغ 50 ألف جنيه مقابل مشاركتها في الحلقة.

أوضحت هالة صدقي أنه من شروط البرنامج تقسيم مبلغ 150 ألف ريال سعودي بين شخصين: يحصل ضيف الحلقة على 100 ألف ريال، بينما يتم منح 50 ألف ريال لشخص آخر يستحق المساعدة. فاقترحت هالة أن يكون المبلغ المتبقي من نصيب "محروسة"، مساعدتها القديمة التي تركت العمل معها منذ سنوات.

وأوضحت صدقي في أقوالها أمام النيابة أن مساعدتها "حسنية" كانت تعلم أن المبلغ المالي في الحلقة كان مجرد "اكسسوار" وأنها لم تتقاضَ منه شيئًا. لكنها فوجئت بعد عرض الحلقة بضغط كبير من "حسنية" التي طالبتها بالحصول على المبلغ، حيث كانت تدعي أن أسرتها والمقربين منها يعتقدون أنها تمتلك هذا المبلغ، مما دفعها لتقديم التهديدات بقولها: "بيقولولي بقيتي مشهور وغنية، وأنا عايزة فعلاً أبقى غنية، هاتي الفلوس".

ورغم أن المبلغ لم يُحوَّل من إدارة البرنامج إليها، قامت هالة بمنح مساعدتها مبالغ مالية على دفعات: أولها 50 ألف جنيه، وهي المبلغ المتفق عليه، ثم 100 ألف جنيه، وأخيرًا 670 ألف جنيه، ليصل إجمالي المبالغ المدفوعة 820 ألف جنيه، ما يعادل 100 ألف ريال سعودي.

وأضاف المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، أنه بعد تسليم "حسنية" المبالغ المالية، بدأت في التمرد والتغيب عن عملها. حضرت يوم تصوير واحد فقط من مسلسل "أش أش"، ثم توقفت عن الحضور. وبعد عودتها، قررت هالة صدقي عدم إعادة مساعدتها للعمل معها. وعندما علمت "حسنية" بهذا القرار، بدأت في الضغط على هالة عبر أصدقائهما المشتركين، مطالبة إياها بإعادتها للعمل.

وأوضحت صدقي أنها علمت من بعض المقربين إليها أن "حسنية" طلبت منهم توصيل رسالة مفادها أنه إذا لم تُعاد للعمل، ستقوم بنشر ادعاءات عبر السوشيال ميديا بأنها سرقت أموالها. وقد أضافت: "لو مرجعتنيش الشغل هفضحها"، إلا أن هالة لم تستجب لهذه التهديدات خاصةً بعدما سلمتها المبلغ المالي كاملًا.

بعد أيام قليلة من تلك التهديدات، فوجئت هالة صدقي بمساعدتها "حسنية" تروج عبر فيسبوك بأنها "نصبت عليها" واستولت على أموالها، ما دفع هالة للاستعانة بمحاميها لتقديم بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، مرفقًا بكافة الأدلة التي تثبت ادعاءاتها ضد مساعدتها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

وفي الساعات التالية، استمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة شهود ممن تواصلت معهم "حسنية"، وأخبرتهم بأنها ستفضح هالة صدقي إذا لم تتم إعارتها للعمل مجددًا. وبعد عشرة ساعات من التحقيقات، أصدرت النيابة أمرًا بضبط وإحضار "حسنية"، المقيمة بمنطقة العمرانية، التي مثلت أمام النيابة وتم إخلاء سبيلها عقب التحقيق.