أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب مخدرات وهجرة غير شرعية في حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط العديد من المخالفات والقضايا الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف المنافذ الجمركية والمرورية.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن نتائج إيجابية في العديد من المجالات.

في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضيتين. كما تم ضبط قضيتين في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة. في مجال المخالفات المرورية، تم ضبط 2,564 مخالفة متنوعة. وتم ضبط 33 قضية في مجال الأمن العام، و270 حكمًا قضائيًا متنوعًا في مجال تنفيذ الأحكام. كما تم ضبط 3 قضايا في مجال الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية.