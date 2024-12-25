الاستئناف تقضي بإعدام "سفاح التجمع" شنقًا لاتهامه بقتل 3 سيدات

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأربعاء، حضوريًا وبإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا للمتهم "كريم س"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، على خلفية اتهامه بقتل 3 سيدات.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، وسامح سعيد أحمد، وأمانة سر شريف محمد علي وتامر حماد.

وكانت محكمة جنايات أول درجة بالتجمع الخامس قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإعدام "سفاح التجمع" المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثامينهن في أماكن متفرقة.

قالت النيابة العامة في بيان رسمي لها إن جرائم "سفاح التجمع" لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى سوى الثلاث وقائع التي كشفتها التحقيقات.

وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد. فبادرت النيابة العامة بالانتقال إلى مسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفع البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.

كما تم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلب تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.