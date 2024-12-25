مستأنف جنح إمبابة تقضي بتأييد حبس سائق الميكروباص وآخرين في حادث معدية أبو غالب

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة مستأنف جنح مركز إمبابة، بتأييد حكم الحبس لمدة 3 سنوات على المتهمين في حادث غرق سيارة ميكروباص بنهر النيل بمنطقة أبو غالب في منشأة القناطر، وهما سائق السيارة ومسؤول المعدية.

وكانت محكمة الجنح، قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والخامس بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولى في القضية، كما قضت بالحبس 6 أشهر عن باقي التهم. وتم غيابياً الحكم على المتهم الرابع بالحبس 6 أشهر، بينما تمت تبرئة المتهم الثالث، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 100 ألف جنيه للمتهمين.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في 21 مايو الماضي بحادث سقوط ميكروباص كان يقل 25 فتاة من أعلى معدية لنقل السيارات عبر الرياح البحيري في منطقة أبو غالب، مما أسفر عن وفاة 11 فتاة، بينما فقدت 5 أخريات ونجت 7 فتيات وأصيب اثنان.

أسفرت التحقيقات عن أن الحافلة سقطت في المياه بسبب تقاعس سائق الحافلة عن استخدام المكابح وترك الحافلة تتحرك إلى الخلف، في حين أن المسؤول عن تشغيل المعدية لم يغلق الباب الحديدي الخلفي، مما أدى إلى سقوط الحافلة في المياه. كما تبين أن رخصة تسيير المعدية انتهت منذ شهر أغسطس من العام الماضي.

النيابة العامة أمرت بحبس سائق الحافلة ومسؤول المعدية وأخذ عينات منهما للكشف عن تعاطيهما المواد المخدرة. كما تم تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة المعدية وفحص سلامتها الفنية.