الداخلية تداهم استوديو تسجيل مخالف ومصادرة معداته بالكامل في العجوزة

كتب-علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي يعمل دون ترخيص بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

كشفت التحريات أن المتهم، مقيم في محافظة القاهرة، يدير الاستوديو بمعدات تسجيل صوتي كاملة دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يُعد مخالفة صريحة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقر الاستوديو ونجحت في ضبط المدير المسؤول. وبتفتيش المكان، عُثر على وحدة تسجيل صوتي كاملة تُستخدم دون ترخيص. وأقر المتهم خلال التحقيقات بإدارته للمكان بالمشاركة مع مالك الاستوديو بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.