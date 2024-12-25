لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الداخلية تداهم استوديو تسجيل مخالف ومصادرة معداته بالكامل في العجوزة

01:51 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حملة أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي يعمل دون ترخيص بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

كشفت التحريات أن المتهم، مقيم في محافظة القاهرة، يدير الاستوديو بمعدات تسجيل صوتي كاملة دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يُعد مخالفة صريحة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقر الاستوديو ونجحت في ضبط المدير المسؤول. وبتفتيش المكان، عُثر على وحدة تسجيل صوتي كاملة تُستخدم دون ترخيص. وأقر المتهم خلال التحقيقات بإدارته للمكان بالمشاركة مع مالك الاستوديو بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حملة امنية مباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم
المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية ومحاولات العثور على ناجين ومحاولات العثور على ناجين
كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها