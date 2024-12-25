تفاصيل ضبط 7 شركات وهمية نصبت على المواطنين ببرامج سياحية وهمية

كتب-علاء عمران:



نجحت أجهزة الأمن في ضبط 7 شركات تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص، متورطة في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.



أكدت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام القائمين على تلك الشركات بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين عبر إيهامهم بأنها شركات مرخصة لتنظيم برامج سياحية ودينية. كما روجت تلك الشركات لأنشطتها الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة شققًا مستأجرة كمقار مؤقتة لإدارة عملياتها.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المسؤولين عن هذه الشركات، وجرى التحفظ على مجموعة من الأدلة أبرزها:



تذاكر طيران وصور جوازات سفر، تأشيرات لرحلات دينية، باركود خاص بالرحلات الدينية، برامج سياحة دينية، دفاتر مدوّن بها حجوزات العملاء.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات للتأكد من حجم الأضرار المالية التي لحقت بالمواطنين وضمان حقوق الضحايا.