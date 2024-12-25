رسالة هامة من الداخلية لقائدي السيارات: نصائح للقيادة الآمنة أثناء الشبورة

كتب- أحمد أبو النجا:

أهابت وزارة الداخلية بقائدي السيارات، ضرورة اتباع إرشادات المرور أثناء القيادة على الطرق السريعة، تزامنًا مع ظهور الشبورة المائية وسوء الأحوال الجوية.

وحرصًا على سلامة قائدي المركبات على كافة الطرق، أصدرت الوزارة الإرشادات التالية للتعامل مع الشبورة المائية:

- خفض سرعة السيارة إلى 30 كم/ ساعة.

- إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة.

- تشغيل أنوار الشبورة إن وجدت.

- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.

- تشغيل مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لتنبيه السائقين الآخرين بوجودك.

- الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأي حال من الأحوال.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

- الالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم القيادة حتى تصبح الرؤية واضحة.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه التعليمات يهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع، وتجنب الحوادث الناتجة عن تدني الرؤية أثناء الشبورة المائية.