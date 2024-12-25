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قضية شاليمار شربتلي.. وصول عمر زهران إلى محكمة الجنح

11:11 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024

المخرج عمر زهران

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كتب - رمضان يونس:

وصل منذ قليل المخرج عمر زهران إلى محكمة جنح الجيزة، لحضور أولى جلسات النظر في استئنافه على حكم إدانته بالحبس سنتين مع الشغل، في واقعة اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

تعود وقائع القضية إلى اتهام شاليمار الشربتلي، المعروفة كفنانة تشكيلية، لعمر زهران بسرقة مجوهراتها. وقد تقدمت ببلاغ رسمي تتهمه فيه بسرقة مجموعة من المجوهرات الثمينة من مقر إقامتها.

وقضت محكمة جنح الجيزة بمعاقبة المخرج عمر زهران بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، كما قضت المحكمة ببراءة "عنتر"، المتهم الثاني في القضية.

المخرج عمر زهران شاليمار شربتلي محكمة جنح الجيزة حكم حبس
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