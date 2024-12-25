استئناف عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف اليوم

الحكم في استئناف المتهمين بالتسبب في وفاة 16 فتاة بحادث معدية أبو

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من دفاع المتهم عمر زهران على الحكم الصادر بحقه، والذي يقضي بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

تعود وقائع القضية إلى اتهام شاليمار الشربتلي، المعروفة كفنانة تشكيلية، لعمر زهران بسرقة مجوهراتها. وقد تقدمت ببلاغ رسمي يتهمه بسرقة مجموعة من المجوهرات الثمينة من مقر إقامته.

وقضت محكمة جنح الجيزة، بمعاقبة المخرج عمر زهران بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، كما قضت المحكمة ببراءة "عنتر" المتهم الثاني في القضية.