"سهام" تطلب خلع زوجها.. "قطعلي هدومي قدام الناس"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت"سهام. ع"، 33 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها " قطعلي هدومي في الشارع قدام الناس".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها: "كنت أظنه سندي في الحياة، لكنه أهانني بطريقة لن أنساها، "قطع هدومي وسط الناس في المنطقة"، حتى شعرت أن كرامتي ذهبت للأبد".

صمتت قليلاً أمام المحكمة لتمسح دموعها ثم تابعت بصوت أقوى:"حاولت كثيرًا أن أتماسك وأتحمل طريقته كي تستمر حياتنا. لكن عقب الموقف الأخير لم يعد باستطاعي أن أكمل معه لذا نقلت إقامتي إلى منزل أسرتي لحل الوضع بيننا".

تواصل الزوجة حديثها: "لم يحاول الاعتذار وتركني بمنزل أهلي، حتى طالبته بالانفصال، فرفض وتهرب لشهور ولم أعلم عنه شئ وكل ما سمعته عنه هو إشاعة زواجه من ابنة خالته.

تختتم: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقمت دعوى خلع حملت رقم 946 لسنة 2024، ولازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.