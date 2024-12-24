قطعتها حتت ورمت جثتها في كرتونة.. قرار عاجل من النيابة بشأن قاتلة الطفلة "مكة"

كتب ـ رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق بنيابة الطفل بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، تجديد حبس الطفلة "منة عصام"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل الطفلة "مكة"، وتقطيع جسدها لأشلاء داخل شقة سكنية في قرية وردان بعد استدراجها بحجة اللهو معها داخل المنزل، للانتقام من أسرتها، وقررت النيابة إخلاء سبيل "أ" سائق التروسيكل لعدم علمه بالجريمة.

أمام جهات التحقيق أقرت "منة" 17 عامًا بقتلها الطفلة "مكة" ابنة جيرانها عقب استدراجها داخل شقتها انتقامًا من أسرتها كونهم تسببوا في طردها من سكن كانوا يستاجرونه قبل أن يستأجروا الشقة التى شهدت الجريمة.

وأضافت المتهمة "منة" أنها عقب استدراجها الطفلة "مكة" حال لهوها أمام منزلها خدرتها ووضعها في كرتونة وقاموا بنقلها إلى شقة في وردان رفقة والدتها "أم هاشم" وشقيقها "محمد" وسائق تروسيكل، وقاموا بقتلها وعادت الطفل تبحث مع الأهالي عن مكة في محاولة منها لإبعاد الشبهة عنها.

ظل تواجد أمني مُكثف، مثَّلت "منه" بدءًا من استدراج الطفلة حال لهوها أمام منزلها وتنفيذ الجريمة بحق الطفلة، أمام فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة عقب الانتهاء من الاعتراف بارتكاب الواقعة.

في حراسة أمنية مشددة إلى مكان الجريمة قرية اتريس بمنشأة القناطر، حضرت المتهمة بتواجد كبير لقوات الأمن لحين الانتهاء من تصوير مسرح الجريمة فيما بدأ المتهمة بتمثيل كيفية تنفيذ جريمته، أمام ممثل النيابة العامة، بعد أن جرى إعداد الأداة التي استخدمت في القتل، فيما احتشد عدد من الأهالي وأسرة الطفلة "مكة" أمام المنزل الذي شهد الجريمة.

في مشهد مهيب، ودع أهالي قرية اتريس بمنشأة القناطر، الطفلة "مكة" بالدموع، في تجمع المئات من أهالي البلدة والقرى المجاورة، وسط صراخ والدة الطفلة وانهيار الجيران،عقب صلاة الجنازة عليها وسط القرية، بعد خروج تصريح النيابة بدفن الأشلاء المعثورعليها، عقب توقيع الكشف الطبي لتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير طبي.

ألقي رجال مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، القبض على ربة منزل "أم هاشم" وابنتها وابنتها لاتهامهم بالتورط في قتل الطفلة "مكة وليد" وتقطيع جثتها لأشلاء والتخلص من جثتها في مياه النيل ووضعها داخل كرتونة، بقرية أتريس شمالي منشأة القناطر.