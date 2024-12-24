5 مصابين في تصادم سيارتين بطريق الضبعة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الضبعة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمدخل الشيخ زايد.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي اتجاه كارتة روض الفرج، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.