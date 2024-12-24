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5 مصابين في تصادم سيارتين بطريق الضبعة

06:40 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

حادث تصادم - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الضبعة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمدخل الشيخ زايد.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي اتجاه كارتة روض الفرج، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

حادث تصادم طريق الضبعة كارتة روض الفرج الشيخ زايد المرور
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