"12 واقعة داخل العقارات".. حبس عاطل بتهمة سرقة عدادات المياه في التبين

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة 15مايو والتبين، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة عدادات المياه من العقارات بمنطقة التبين، بأسلوب الفك.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطاراً يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وبحوزته "الأدوات المستخدمة في ارتكاب الوقائع".

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب.