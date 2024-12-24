الدفاع المدني ينقذ سكان وسط البلد من حريق "عمارة التموين"

كتب - رمضان يونس:

سيطرت قوات الدفاع المدني بالقاهرة على حريق شب داخل مخزن أدوات كهربائية بعمارة "التموين" في شارع الجمهورية بوسط القاهرة دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

إدارة شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغاً من الأهالي مفاده بتصاعد دخان كثيف وألنسة نيران من داخل مخزن بشارع الجمهورية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

قوات الدفاع المدني بالقاهرة دفعت بـ 5 سيارات إطفاء لسرعة محاصرة ألسنة النيران قبل امتدادها لباقي الشقق السكنية المجاورة وتم السيطرة على الحريق.

ويجري رجال قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجديد اشتعال النيران مرة أخرى.