اشتعال النيران بمخزن أدوات كهربائية بشارع الجمهورية وسط القاهرة

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مخزن أدوات كهربائية بشارع الجمهورية وسط القاهرة اليوم الثلاثاء.

تلقى حكمدار القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بجوار بنك الإسكندرية بشارع الجمهورية.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مدير القطاع ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بمخزن أدوات كهربائية بالطابق العاشر لعقار مكون من 12 طابقًا وتمام الإخما دون خسائر في الأرواح.