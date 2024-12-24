حركة تنقلات مفاجئة بالجيزة.. راغب رئيسًا لمباحث أكتوبر وطارق لإمبابة وعليان للعياط

كتب - محمد شعبان:

أجرى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، حركة تنقلات مفاجئة بعدد من الأقسام.

شملت الحركة تغييرات محدودة بقطاع الغرب، حيث تولى العقيد محمد العادلي مفتشًا لفرقة الطالبية والعمرانية، والعقيد محمد الجوهري مفتشًا لفرقة الهرم، وتم تصعيد النقيب عبد الحميد مرسي رئيسًا لمباحث الطالبية.

شهد قطاع الشمال تغييرًا واحدًا، بتولي الرائد محمد طارق رئيس مباحث إمبابة خلفًا للرائد عصام الشناوي الذي تم نقله إلى إدارة مكافحة المخدرات.

أما في قطاع الجنوب، فقد تم تصعيد الرائد كريم عليان ليشغل منصب رئيس مباحث العياط بعد رئاسته لنقطة شرطة الرماية.

أما قطاع أكتوبر، برئاسة العميد محمد أمين، فقد شملته تغييرات مفاجئة، حيث تولى الرائد محمد راغب منصب رئيس مباحث أول أكتوبر خلفًا للمقدم محمد مجدي، وتولى الرائد محمد أشرف منصب رئيس مباحث ثاني الشيخ زايد قادمًا من الطالبية.