صور| الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل فعاليات التوعية للطلاب في مدارس القاهرة

كتب- أحمد أبوالنجا:

استمرار فعاليات اليوم الثاني على التوالي لزيارات الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظة القاهرة، والتي تهدف إلى توعية وتثقيف الطالبات والطلبة بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، وذلك بزيارة مدرسة الامتياز للغات بمنطقة المعراج بالمعادي، بحضور مدارس الامتياز الدولية، ومدارس القمم - القسم البريطاني، واتحاد طلبة مدرسة أسماء بنت أبي بكر، واتحاد طلبة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن من بين مهام العمل الأصيلة لها التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والانتخابات، وأكدت أنها تحرص على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس، باعتبار أن المدرسة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي أبناء الوطن.

كما شرحت الهيئة لطلاب وطالبات المدرسة آليات العمل بها ومدى استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة أوجه عملها تحقيقًا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولًا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.

وحرص وفد الهيئة على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدرسة والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية، ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.