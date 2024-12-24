غلق 141 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء
03:02 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
كتب- علاء عمران:
أغلقت وزارة الداخلية 141 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 141 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة.
جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء."
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