تأجيل محاكمة "جرسون" سرق 415 ألف جنيه من خزينة مطعم في مول شهير

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة "جرسون" في مطعم برجر بمول شهير، المتهم بسرقة مبلغ 415 ألف جنيه من خزينة المطعم، إلى جلسة الاثنين المقبل.

وأحال المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، المتهم إلى محاكمة عاجلة بعد القبض عليه بحوزته المبلغ المسروق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل جرسونًا في المطعم داخل المول الشهير، وأنه كان يعلم بوجود مبلغ مالي ضخم في خزينة المطعم، فقرر الاستيلاء عليه.

يوم الواقعة، تسلل المتهم من الباب الخلفي للمطعم الساعة الرابعة فجرًا، مرتديًا "ماسك" لإخفاء ملامح وجهه وقفازًا لعدم إظهار بصماته. استولى على مفتاح الخزينة من درج الكاشير، وقام بفتحها وسرقة مبلغ 415 ألف جنيه، ثم أعاد المفتاح إلى مكانه وخرج من المطعم كما دخل.

وأضافت التحقيقات أن كاميرات المراقبة رصدت دخول وخروج المتهم، وبإجراء التحريات تم التوصل إلى هويته. وتم القبض عليه من قبل قوة أمنية، وعند عرضه على النيابة اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن المبلغ المسروق، فقررت النيابة تقديمه للمحاكمة وهو محبوس.