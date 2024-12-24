السجن المشدد من 5 لـ 10 سنوات للمتهمين في قضية أحداث أطفيح

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية أحداث أطفيح.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به.

وأيضا تهم الشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.



