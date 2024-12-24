للمرافعة.. تأجيل محاكمة 73 متهماً في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لـ23 فبراير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم اليوم، تأجيل محاكمة 73 متهماً في قضية "خلية اللجان النوعية بالتجمع"، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية، إلى جلسة 23 فبراير المقبل للمرافعة.

وذكر أمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول إلى الثالث قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع وحتى الثالث والسبعين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الثالث، ومن السادس إلى العاشر، ومن العشرين إلى الثاني والعشرين، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والثامن والعشرين، والثلاثين، و39، و40، و55، مولوا الجماعة الإرهابية بالأموال والأسلحة والمعلومات بغرض استخدامها في أغراض إرهابية.

وأشار أمر الإحالة أيضًا إلى أن المتهمين من الأول إلى الثالث، ومن السابع إلى العاشر، ومن الثاني عشر إلى الرابع عشر، والحادي والعشرين، والثامن والعشرين حتى الثلاثين، ومن الرابع والثلاثين إلى السابع والثلاثين، ومن السادس والأربعين إلى الثامن والأربعين، ومن الخمسين إلى السابع والخمسين، حازوا مواد مفرقعة دون الحصول على الترخيص اللازم.