تفاصيل جديدة في اتهام أجنبي باغتصاب خادمة بالدقي

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في قضية اغتصاب أجنبي لخادمة داخل شقة بمنطقة الدقي.

قررت النيابة عرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إصابات، وأمرت بحبس المتهم بعدما واجهته بما نسب إليه من المجني عليها، واعترف بالاعتداء عليها وهتك عرضها بعد رفضها إقامة علاقة محرمة معه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب يحمل جنسية أجنبية بتهمة الاعتداء على خادمة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سيدة تعمل خادمة، أفادت بتعرضها لاعتداء جنسي على يد أحد الأشخاص يحمل جنسية مزدوجة، تعمل لديه داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.