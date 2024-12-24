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أمن القاهرة يُسقط عصابات سرقة السيارات والدراجات والعدادات في ضربات متتالية

01:25 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

مقتل عنصر إجرامي خلال حملة أمنية في قنا

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كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من تحقيق نتائج إيجابية في ضبط عدد من الجرائم المتعلقة بالسرقات.

في قسم شرطة التبين، تم ضبط شخص متخصص في سرقة عدادات المياه، حيث أقر بسرقة 12 عدادًا.

وفي قسم شرطة قصر النيل، تم ضبط سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي بعد استيلائه على حقيبة تحتوي على مبلغ مالي ومتعلقات شخصية لأحد الأشخاص.

وفي قسم شرطة مدينة نصر أول، تم ضبط شخصين سرقا سيارة امرأة بعد الحصول على مفتاحها، وتم استرجاع السيارة المسروقة.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين في قسم شرطة السلام أول، حيث كوّنا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات النارية، واعترفا بسرقة 3 دراجات نارية، وتم ضبطها لاحقًا.

وفي قسم شرطة عابدين، تم ضبط سائق لسرقته جهاز لاب توب ومبالغ مالية من داخل سيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة.

أمن القاهرة عصابات سرقة السيارات قسم شرطة التبين جرائم السرقة
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