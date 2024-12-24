دفاع المتهمة بخطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة: منعها من المطالبة بـ13 مليون جنيه

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام جابر، لمرافعة المحامي أمام الحفناوي، دفاع المتهمة الأولى في قضية خطف واحتجاز شخص وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسام جابر، وعضوية المستشارين هشام فؤاد، وتامر يونس.

ودفع أمام الحفناوي، ببطلان التحريات وأمر الضبط والإحضار، فضلًا عن بطلان إذن القبض على المتهمة الذي تم قبل صدور الأمر من النيابة العامة بيومين.

كما دفع الحفناوي، بعدم توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمة، مشيرًا إلى كيدية الاتهامات وتلفيقها بهدف إبعاد المتهمة عن سوق العمل ومنعها من المطالبة بحقوقها المالية، التي تبلغ 13 مليون جنيه مصري، ضد أحد الأشخاص.

وكانت النيابة قد أحالت 10 متهمين، بينهم سيدة، على خلفية اتهامهم بخطف المجني عليه "يسن م."، حيث اقتحموا محل سكنه واقتادوه عنوة بسيارة، معزولين إياه عن ذويه إلى مسكن أعدّوه لاحتجازه، واستتبعوا ذلك باعتقاله في مسكن المتهمة الحادية عشرة، على إثر خلافات بينها وبينه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة: حجزوا المجني عليه "يسن م." بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، واستمر احتجازه خمسة أيام مصحوبًا بالتعذيب البدني، حيث قيدوه وتعدوا عليه بالضرب، محدثين إصابته المثبتة بالتقرير الطبي المرفق، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة: أكرهوا المجني عليه المذكور على توقيع سندات مثبِتة لدين، منها إيصالا أمانة وعقود بيع وعمل، بأن تعدوا عليه ضربًا بالأيدي، مهددين إياه بالإيذاء، مما دفعه إلى التوقيع على المستندات تحت الإكراه، على النحو المبين بالأوراق.