أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل حول اعتماد دليل الإجراءات القياسية لدعم السلام

كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة "المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام"، ورشة عمل بعنوان "اعتماد دليل الإجراءات القياسية لتقييم وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الفرديين لعمليات دعم السلام بالاتحاد الأفريقي".

عُقدت الفعالية على مدار خمسة أيام، من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري، بمشاركة 20 مسؤولاً من الاتحاد الأفريقي والقدرات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية الأفريقية. تهدف الورشة إلى اعتماد مسودة دليل لتقييم واختيار العناصر الشرطية المقررة مشاركتها في عمليات دعم السلام.

وتناولت الجلسات نقاشات مثمرة بمشاركة ضباط وزارة الداخلية، مستفيدين من خبراتهم في حفظ السلام التي اكتسبوها منذ أول مشاركة للشرطة المصرية في 1989، حيث تحتل مصر المركز الثالث بين الدول المساهمة في هذا المجال.

واختتمت الورشة بتحقيق أهدافها والوصول إلى صيغة نهائية للدليل، التي سيتم إرسالها لممثلي الدول الأعضاء لاعتمادها. وأعرب مسؤولو الاتحاد الأفريقي عن شكرهم لمصر على التنظيم المتميز والمشاركة الفعالة، مما يعكس خبراتها المتراكمة في دعم الأمن والسلم بالقارة.



يأتي ذلك في إطار دور مصر الرائد في تعزيز السلم والأمن الدوليين.





