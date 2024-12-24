لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حل لغز سرقة خزينة مطعم شهير بالشيخ زايد

12:08 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

تمكنت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة، من كشف لغز سرقة خزينة أحد المطاعم الشهيرة في الشيخ زايد، حيث تبين تورط عامل بالمطعم في ارتكاب الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغًا من مدير المطعم يفيد باكتشافه سرقة الخزينة.

أسفرت تحريات المقدم عمرو مصطفى عبد العال، رئيس المباحث، عن تورط أحد العاملين بالمطعم الذي استغل طبيعة عمله وتمكن من سرقة المبلغ المالي خلسة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن معاون المباحث من ضبط المتهم، والذي أقر بارتكاب الجريمة وأرشد عن المبلغ المستولى عليه، ليتم استرداده.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحال اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشيخ زايد شرطة أول الشيخ المبلغ المالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السوق يكتم أنفاسه.. مصرفيون ومحللون يتوقعون قرار المركزي لحسم الفائدة الخميس
منخفض أوروبي.. الأرصاد: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات