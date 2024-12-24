حل لغز سرقة خزينة مطعم شهير بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

تمكنت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة، من كشف لغز سرقة خزينة أحد المطاعم الشهيرة في الشيخ زايد، حيث تبين تورط عامل بالمطعم في ارتكاب الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغًا من مدير المطعم يفيد باكتشافه سرقة الخزينة.

أسفرت تحريات المقدم عمرو مصطفى عبد العال، رئيس المباحث، عن تورط أحد العاملين بالمطعم الذي استغل طبيعة عمله وتمكن من سرقة المبلغ المالي خلسة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن معاون المباحث من ضبط المتهم، والذي أقر بارتكاب الجريمة وأرشد عن المبلغ المستولى عليه، ليتم استرداده.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحال اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.