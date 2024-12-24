حقيقة تهديد طلاب المدارس ببورسعيد بأسلحة بيضاء.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجموعة من الشباب على دراجات نارية بتهديد الطلاب بمحيط إحدى المدارس ببورسعيد باستخدام أسلحة بيضاء وسرقتهم بالإكراه.

بالفحص، تبين عدم وجود أي بلاغات أو وقائع تهديد أو سرقة بالإكراه في المنطقة المذكورة. كما تم تحديد صاحب الحساب الذي نشر الادعاء، والذي أوضح أنه قام بنقل المنشور من إحدى الصفحات.

تم تحديد القائم على الصفحة أيضًا، وبمواجهتهما، أكد الاثنان أنهما أرادا توعية الطلبة وأولياء الأمور بسبب مخاوفهما من سرقة الهواتف المحمولة، ولم يشاهدا أي حالات سرقة بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.