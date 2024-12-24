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أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأمنية بالتعاون مع الصليب الأحمر

11:54 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

أكاديمية الشرطة

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كتب- علاء عمران:
اختتمت أكاديمية الشرطة الدورة التدريبية السادسة التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي".
عُقدت الدورة في "مركز بحوث الشرطة" بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية التابعة للوزارة، وشمل البرنامج التعليمي مواضيع متعددة، منها التعريف بأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تصنيف النزاعات المسلحة، مبادئ استخدام القوة في النزاعات، والفئات المشمولة بالحماية.
تأتي هذه الجهود في إطار اهتمام الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في المجال الأمني.
كما يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز قدرات العنصر البشري في المنظومة الأمنية.

أكاديمية الشرطة الصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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