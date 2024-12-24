بتهمة النصب.. ضبط 8 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية مع 8 شركات سياحية تعمل "بدون ترخيص".

معلومات وتحريات قطاعي "مباحث الوزارة - شرطة السياحة والآثار"، أفادت بقيام عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص" بالنصب على المواطنين.

وقد تبين أن 8 شركات تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة، رغم أن نشاطها غير قانوني. قامت تلك الشركات بجمع مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارتها في شقق مستأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وعُثر داخلها على عدد من المضبوطات، أبرزها:عدد من جوازات السفر للمواطنين، وتأشيرات وصور تأشيرات لرحلات دينية، وبرامج عمرة وسياحة داخلية، ودفاتر مدوّن بها بيانات العملاء وحساباتهم، ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات الخاصة بالشركة، ودفاتر استلام نقدية، وإعلانات للشركة على موقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية حفاظًا على حقوق المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج - عمرة - برامج سياحية".





