حلم الثراء ينتهي بجثتين في حضن الجبل بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

تكثف قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال جثماني شخصين فارقا الحياة في أثناء تنقيبهما عن الآثار بمركز كرداسة.

مأمور القسم تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزء صخري على شخصين بقرية أبو رواش.

انتقل رجال الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء تنقيب شخصين عن الآثار خلسة بالمنطقة الجبلية تعرضا لانهيار صخري أودى بحياتهما.

ضباط المباحث بقيادة الرائد محمد سعودي يعملون على جمع المعلومات والوقوف على وجود شركاء للمتوفيين من عدمه.