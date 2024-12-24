والدته إحدى ضحاياه.. أجهزة الأمن الليبية تلقي القبض على قاتل خطير في طرابلس

وكالات

ألقت أجهزة الأمن الليبية، القبض على متهم بتنفيذ عدد من الجرائم في مدينة طرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إنها ألقت القبض شخص متهم بارتكاب جريمة قتل حدثت في 12 ديسمبر الجاري في مدينة طرابلس بدائرة مركز سوق الجمعة.

وأوضحت المديرية، أن المتهم الذي ألقي القبض عليه، هاجم المجني عليها بأسطوانة إطفاء الحرائق، أمام منزلها، وفقا لسكاي نيوز.

وبعد اعترافه بالجريمة التي لم تذكر المديرية أسباب ارتكابه لها، أحيل المتهم إلى مكتب البحث الجنائي، حيث تبين تورطه في جرائم أخرى.

وبالتحقيق معه، اعترف المتهم بقتله والدته داخل منزلهم، عن طريق شنقها باستخدام حبل وكيس بلاستيكي قام بوضعه على رأسها.

واعترف المتهم أيضا بارتكابه جريمة قتل أخرى برفقة شقيقه، فبعد ترصدهما لرجل بمدينة طرابلس بمنطقة عين زارة، في أكتوبر الماضي، قام المتهمان بإطلاق النار عليه، ثم غادرا المكان برفقة شقيقهم الثالث الذي تولى مهمة الرصد ومراقبة منزل الضحية أثناء تنفيذ الجريمة.

وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، ولا يزال البحث جاريا عن المتهمين الآخرين.