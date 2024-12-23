أوسيم "أون فاير".. جريمتان وحادث اعتداء غامض في يومين

كتب - محمد شعبان:

سجلت مدينة أوسيم شمال الجيزة جريمتا قتل وحادث اعتداء يحيطه الغموض خلال الـ48 ساعة الماضية وسط جهود رجال المباحث لكشف ملابسات تلك الوقائع.

مأمور مركز أوسيم بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا باستقبال المستشفى المركزي فتاة عشرينية تدعى "ش.م." مصابة بكدمات وتمزق بأربطة الفخذين إثر تعرضها لحادث غامض بطريق المناشي.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالستقبال أحد المستشفيات جثة ثلاثينية ووجود شبهة جنائية.

معاينة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث الفرقة بينت أن الجثة لسيدة تدعى "مريم.ف." 36 سنة، بطعنة نافذة في الصدر إثر مشدة كلامية بينها وبين أحد أقاربها انتهت بمقتلها، ولاذ الجاني بالفرار.

وفي وقت تطارد الشرطة المشتبه به غرفة عمليات النجدة ورد إليها بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رضيع عمره واحد ملقى بالشارع بمنطقة البراجيل.