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"قلع هدومه وطلب من الموظف تذكرة".. موقف غريب داخل مترو الدقي

08:39 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

مترو الدقي

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كتب - محمد شعبان:

شهدت محطة مترو أنفاق الدقي حالة من الهرج والمرج، شاب تجرد من ملابسه زاحم مرتادي المحطة أمام شباك التذاكر.

مأمور قسم شرطة الدقي تلقى إخطارًا من الخدمات المعينة بالمحطة بوجود شاب عارٍ بالطابق العلوي للمحطة تحديدًا صالة حجز التذاكر.

التحريات بينت أن مريضًا نفسيا يعاني من حالة اكتئاب، لم يلبث حتى دخل المحطة وهمَّ لخلع ملابسه، وتم السيطرة عليه من قبل الخدمات الأمنية.

تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بعرضه على مستشفى الصحة النفسية والعقلية للتأكد من سلامة قواه العقلية.

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