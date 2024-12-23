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القبض على طالب دهس سيدة وحفيدتها بالإسكندرية

06:58 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

مديرية أمن الإسكندرية

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى بشأن سير قائد سيارة ملاكى برعونة بالإسكندرية مما أدى إلى إصابة سيدة وحفيدتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى اصطدمت سيارة قيادة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بسيدة وحفيدتها والتسبب فى إصابتهما بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

ألقت الشرطة القبض على الطالب، واعترف بارتكاب الواقعة نتيجة اختلال عجلة القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث سير سير برعونة فيسبوك الإسكندرية
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