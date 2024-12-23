لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نجاة شخص من الموت تحت أنقاض عقار إمبابة المنهار (صور)

06:27 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انهيار سقف عقار مكون من طابقين بإمبابة
  • عرض 5 صورة
    انهيار سقف عقار مكون من طابقين بإمبابة
  • عرض 5 صورة
    انهيار سقف عقار مكون من طابقين بإمبابة
  • عرض 5 صورة
    انهيار سقف عقار مكون من طابقين بإمبابة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

شهد حي إمبابة انهيار سقف عقار دون خسائر في الأرواح اليوم الاثنين.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي لعقار بشارع الجيوشي المتفرع من شارع مراد.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم وقطاع الشمال.

تبين بالفحص سقوط جزء من سقف العقار رقم 48 تحديدًا من الطابق الثاني حتى الأرضي. العقار مكون من دور أرضي وطابقين بأسقف خشبية، يقطنه شخص واحد نجا من الموت.

الشرطة أخلت العقار المنكوب لحين انتهاء معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر محضر بالواقعة.

انهيار عقار عقار إمبابة إمبابة الجيزة الحماية المدنية فريق إنقاذ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع ومفيش مياه وكهرباء
أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025