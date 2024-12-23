نجاة شخص من الموت تحت أنقاض عقار إمبابة المنهار (صور)

كتب - محمد شعبان:

شهد حي إمبابة انهيار سقف عقار دون خسائر في الأرواح اليوم الاثنين.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي لعقار بشارع الجيوشي المتفرع من شارع مراد.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم وقطاع الشمال.

تبين بالفحص سقوط جزء من سقف العقار رقم 48 تحديدًا من الطابق الثاني حتى الأرضي. العقار مكون من دور أرضي وطابقين بأسقف خشبية، يقطنه شخص واحد نجا من الموت.

الشرطة أخلت العقار المنكوب لحين انتهاء معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر محضر بالواقعة.