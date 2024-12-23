الأمن الاقتصادى يضبط 3497 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، تنفيذ حملات أمنية مكثفة خلال الفترة الأخيرة؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1606 قضايا متنوعة تتعلق بالمخالفات السلبية في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية.

وفي مجال الكهرباء، ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 3497 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.