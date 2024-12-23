الداخلية تنفي مزاعم التقاعس عن ضبط متهمين بالنصب على مواطن بالغربية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن إدعاء أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بكفر الشيخ - قيام شخص بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي منه عبر أحد التطبيقات، من خلال إرسال رسالة له تتضمن توقف بيانات الهاتف الخاصة به. كما زعم أنه الأجهزة الأمنية بالغربية تقاعست عن فحص شكواه.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 19/11/2024، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ بلاغاً من صاحب الحساب بتضرره من قيام شخص بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي عبر أحد التطبيقات. وبعد التحقيق، تم تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان مقيمان بالمنيا، وتبين أنهما محبوسان على ذمة قضيتين لممارستهما نشاطاً إجرامياً متخصصاً في النصب على المواطنين.

كما تبين عدم صحة إدعاء الشاكي بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية بالغربية عن فحص شكواه، وأقر الشاكي بأنه قد ادعى ذلك كذباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.