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تأجيل محاكمة 58 متهما بقضية "خلية العمرانية" لـ27 يناير المقبل

04:03 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ"خلية العمرانية"، إلى جلسة 27 يناير المقبل لسماع الشهود.

جاء في أمر الإحالة أنه في الفترة من عام 2017 حتى 7 يناير 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت لهم تهم تنفيذ عمليات عدائية، ومنهم من تولوا قيادة جماعة "داعش"، بالإضافة إلى تهم جمع وتلقي الأموال والأسلحة والذخائر لتمويل الإرهاب.

وتم توجيه تهم للمتهمين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين، بإعداد وتدريب أفراد على تصنيع الأسلحة التقليدية والمفرقعات لاستخدامها في جرائم إرهابية.

كما وجهت تهم للمتهم الثاني والثلاثين بجمع معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بهدف إلحاق الأذى به، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات دون ترخيص.

وفيما يتعلق بتهم استخدام تطبيقات على شبكة الإنترنت، استخدم المتهمون تطبيقات مثل "تلجرام" و"واتساب" لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية.

قضية خلية العمرانية محاكمة جنايات العمرانية جماعة إرهابية
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