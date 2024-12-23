مصرع ضابط في حريق بشقته بـ15 مايو

كتب - محمد شعبان:

لقي ضابط شرطة مصرعه إثر حريق شب داخل مسكنه بمدينة 15 مايو، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمنطقة 29 فدان.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع أمور القسم ومفتش القطاع.

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الأرضي بالعقار رقم 75 والمكون من 5 أدوار، وعثر على جثة قاطنها الرائد إسلام محمود، الضابط بشرطة السياحة والآثار.

الحماية المدنية أخمدت الحريق وتحفظت على الجثة لحين وصول فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية للمعاينة.