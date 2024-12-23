لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصرع ضابط في حريق بشقته بـ15 مايو

02:07 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقي ضابط شرطة مصرعه إثر حريق شب داخل مسكنه بمدينة 15 مايو، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمنطقة 29 فدان.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع أمور القسم ومفتش القطاع.

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الأرضي بالعقار رقم 75 والمكون من 5 أدوار، وعثر على جثة قاطنها الرائد إسلام محمود، الضابط بشرطة السياحة والآثار.

الحماية المدنية أخمدت الحريق وتحفظت على الجثة لحين وصول فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية للمعاينة.

مصرع ضابط ضابط شرطة حريق حريق شقة مدينة 15 مايو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025