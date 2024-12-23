يسري يطلب تطليق زوجته: "عاوزة مصروف 5000 جنيه شهريًا"

كتبت- فاطمة عادل:

رفع "يُسري.ع"، 30 سنة، سائق، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا طلبه: "لبن وفينو وجبنة ومصروف 5000 جنيه في الشهر.. مبذرة ومعندناش عيال".

يروي الزوج تفاصيل زواجه من "مي.م"، 27 سنة، ربة منزل، قائلاً: "في البداية، كانت الحياة تبدو وردية، لكن مع مرور الوقت بدأت مطالبها تتزايد. هي ترى أن الحياة الزوجية يجب أن تتسم بالرفاهية. تفهمت رغبتها في تحسين مستوى حياتنا، لكن لم أتخيل أن الأمور ستصل إلى هذا الحد".

يكمل حديثه: "ظهرت الخلافات بيننا وأصبحت المشادات الكلامية تحدث كل ساعة، والسبب مصروف البيت. صُدمت من طلبها، فبالكاد أدّخر شيئًا بعد دفع إيجار الشقة والفواتير. حاولت تهدئتها موضحًا أن راتبي لا يسمح بهذا المبلغ، لكن الزوجة لم تتراجع، وقالت: 'عاوزة مصروف 5000 جنيه والروتين اليومي فينو ولبن وجبنة'".

يستكمل قائلاً: "حاولت بكل الطرق أن أقنعها أن السعادة ليست في المال فقط، وأنني أسعى لتحسين وضعنا بقدر المستطاع، لكنها كانت قد حسمت قرارها. يومًا بعد يوم، أصبحت الخلافات تزداد حتى وصل الأمر إلى طريق مسدود. في أحد الأيام، توجهت إلى منزل أهلها لحل المشكلة لكنها لم تستمع لوالدها وتركت النقاش ودخلت غرفتها".

يختتم الزوج: "بعد مرور شهور وهي تجلس في منزل أهلها ولم تحاول حتى التغيير من طلباتها، وبعد محاولات باءت بالفشل، قررت الانفصال، لكن أهلها رفضوا الذهاب للمأذون. فتركتها ومع مرور الوقت، وجدت استحالة العيش معها، فهي سيدة استغلالية وكل ما تريده هو الطعام والمال فقط، وليست زوجًا".

لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى تطليق للضرر منها، حملت رقم 118 لسنة 2024، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.