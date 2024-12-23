مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط اثنين آخرين بعد تبادل لإطلاق النيران بالعياط

كتب- علاء عمران:

لقي ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، وتم ضبط اثنين آخرين، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في منطقة العياط بالجيزة.

كانت أجهزة الأمن رصدت نشاط بؤرة إجرامية مكونة من خمسة أفراد تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذوا من منطقة على ضفاف نهر النيل مقرا لنشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وخلال مداهمة الموقع، أطلق المتهمون النار على قوات الشرطة، ما أسفر عن مصرع ثلاثة منهم وضبط الآخرين.

وعثرت أجهزة الأمن على 46 كيلوجرام من المواد المخدرة "الهيدرو، الآيس، الحشيش، الهيروين"، بالإضافة إلى كميات كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة، كما تم ضبط 3 بنادق آلية خرطوش، وعددًا من الطلقات المختلفة.

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 8.250 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.