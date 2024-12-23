"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 35 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن حملات أمنية مكثفة في محافظتي دمياط وأسوان استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

مديرية أمن دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، 11 كيلو جراماً من البانجو، 7 كيلو جرامات من الهيدرو، إضافة إلى كمية من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص وذخائر بحوزة 3 متهمين، اثنان منهم لهم معلومات جنائية.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 3 قضايا إتجار في المخدرات والأسلحة، حيث تم ضبط 7.1 كيلو جرام من الحشيش، 3.5 كيلو جرام من البانجو، وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى أقراص مخدرة بحوزة 4 متهمين، اثنان منهم أيضاً لهم معلومات جنائية. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص.

كما تم تنفيذ 743 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تستمر الحملات الأمنية لضمان سلامة المجتمع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.