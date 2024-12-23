لترشيد الكهرباء.. تحرير 140 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 140 محلاً لعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 140 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المخالفات على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.