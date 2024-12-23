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الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة

12:04 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

تجار العُملة

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كتب-علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية مستمرة؛ لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 6 مليون جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية تجار العملة جرائم الإتجار
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