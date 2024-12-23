لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"اغتصبوني يا بيه".. 3 مصابين في مشاجرة بالهرم والأمن يحقق

12:03 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

مشاجرة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الطوابق بالهرم مشاجرة حامية الوطيس، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم سيدة تدعي تعرضها للاعتداء الجنسي.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة ببلاغ من الأهالي حول سماع صرخات استغاثة من عقار بشارع مصنع الثلج.

في وقت لاحق، تلقت الغرفة إشارة من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات بوصول 3 مصابين، أحدهم تدعي تعرضها لاعتداء جنسي، قائلة "اغتصبوني يا بيه".

وجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع وحدة مباحث الهرم.

منطقة الطوابق الهرم مشاجرة شرطة الهرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية