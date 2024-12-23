"اغتصبوني يا بيه".. 3 مصابين في مشاجرة بالهرم والأمن يحقق

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الطوابق بالهرم مشاجرة حامية الوطيس، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم سيدة تدعي تعرضها للاعتداء الجنسي.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة ببلاغ من الأهالي حول سماع صرخات استغاثة من عقار بشارع مصنع الثلج.

في وقت لاحق، تلقت الغرفة إشارة من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات بوصول 3 مصابين، أحدهم تدعي تعرضها لاعتداء جنسي، قائلة "اغتصبوني يا بيه".

وجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع وحدة مباحث الهرم.