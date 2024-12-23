مصرع أستاذ جامعي في حادث سيارة أمام مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

لقي أستاذ جامعي مصرعه في انقلاب سيارة ملاكي أمام ديوان مديرية أمن الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى حكمدار الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث أمام المديرية بطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص أن سيارة ملاكي انقلبت إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها في اتجاه الإسكندرية.

أسفر الحادث عن مصرع أحمد عمرو كمال (35 عامًا)، مدرس مساعد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.