العثور على جثة شخص أسفل عقار في السلام

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه بعد أن سقط من الطابق السادس بمساكن "أهالينا 5" بمدينة السلام.

تلقى مأمور قسم أول السلام إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بين شارعي الـ100 وجسر السويس.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة تعود لشخص اختل توازنه وسقط من الطابق السادس، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بموقع البلاغ لحين وصول النيابة العامة لمعاينة الجثمان والتصريح بنقله إلى المشرحة.