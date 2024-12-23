كنوز الإسكندرية الغارقة.. ضبط شخصين استخرجا 448 قطعة أثرية من قاع البحر | صور

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بحوزتهما 448 قطعة أثرية بمحافظة الإسكندرية، بهدف الإتجار غير المشروع في الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والسياحة والآثار قيام المتهمين، أحدهما لديه سجل جنائي، ومقيمان بمحافظة الإسكندرية، بحيازة قطع أثرية بغرض الإتجار.

بعد تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين، وتم ضبطهما بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما 448 قطعة أثرية متنوعة، تشمل تماثيل ورؤوس تماثيل، وحِرابًا، وأكوابًا برونزية، وبلطات تحمل نقوشًا أثرية، وقطعًا برونزية، ومصكوكات تحمل نقوشًا تاريخية.

وخلال التحقيق، اعترف المتهمان بحيازتهما للقطع الأثرية بغرض الإتجار، مشيرين إلى حصولهما عليها عن طريق الغطس واستخراجها من قاع البحر في خليج أبو قير بالإسكندرية.

وأفادت الجهات المختصة بأثرية المضبوطات، موضحة أنها تعود للعصرين اليوناني والروماني، وتُصنَّف ضمن الآثار الغارقة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.