وزير الري يوجه بسرعة انتهاء أعمال حماية مخر سيل أبو سلطان بالإسماعيلية من أخطار السيول

التحفظ على "سوزي الأردنية" لحين الفصل في استئنافها على حكم حبسها

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، اللواء عصام جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛ حيث تمت مناقشة عدد من مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة.

وناقش اللقاء موقف تنفيذ مأخذَي رقم ١٠ و٢٤ على ترعة الشيخ جابر ضمن أعمال مشروع تنمية شمال سيناء، حيث أكد سويلم أهمية الإسراع في نهو أعمال التنفيذ؛ تمهيدًا لاستلامها قبل منتصف عام ٢٠٢٥، وبما يُمكن من تحقيق الاستفادة من فرعَي ١٠ و٢٤ في مجال الاستصلاح الزراعي..

وتم استعراض موقف أعمال صيانة وإحلال محطات الرفع والتي يتم تنفيذها من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة التعاون مع الشركات المتخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل المطلوبة للمحطات بأعلى مستوى من الكفاءة وبما يحقق تشغيل هذه المحطات بكفاءة باعتبارها عنصرًا مهمًّا من عناصر المنظومة المائية في مصر.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادي؛ حيث تم تأكيد استمرار التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛ لنهو كل الأعمال المطلوبة، طبقاً للبرامج الزمنية المقررة.

واستعرض الاجتماع موقف أعمال الحماية من أخطار السيول والجاري تنفيذها على مخر سيل أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية؛ حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو تنفيذ الأعمال والالتزام بمعدلات التنفيذ المقررة.

وتم مناقشة موقف أعمال التطوير الجاري تنفيذها، والتي تستهدف رفع كفاءة شبكة الري والصرف بمنطقة أنشاص بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بما ينعكس على خدمة الأراضي الزراعية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع موقف أعمال التغطيات الجارية على مخر مصرف سيل أسوان في الجزء المار داخل الكتلة السكنية بمحافظة أسوان، حيث أكد سويلم أهمية الاستمرار في متابعة الأعمال المنفذة لنهوها طبقاً للبرنامج الزمني المقرر.